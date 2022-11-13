الخارجية العراقية تدين تفجير إسطنبول وتعلن تضامنها مع عوائل الضحايا 

أربيل (كوردستان 24)- أعربت وزارة الخارجية العراقية مساء الأحد عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الذي استهدف مدينة إسطنبول، معلنةً تضامنها مع الجمهورية التركية حكومةً وشعباً.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان تلقت كوردستان 24 نسخةً منه، "تعرب وزارة الخارجية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للحادث الإرهابي، الذي استهدف منطقة تقسيم وسط إسطنبول، وأودى بحياة عددٍ من المدنيين، وجرح آخرين".

وأضاف البيان "نشاطر الجمهورية التركية حكومةً وشعباً، سيما عائلات الضحايا، ألم الحزن في هذه اللحظات، ونقدّم التعازي الصادقة وخالص المواساة".

وفي وقت سابق، مساء الأحد، وقع تفجير بمنطقة تقسيم في إسطنبول راح ضحيته 6 أشخاص وأصيب 53، وفق مؤتمر صحفي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأطلقت النيابة العامة في إسطنبول تحقيقاً حول الانفجار، وكلّفت 5 نواب عامين للإشراف على التحقيق.

بدوره قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون إن كل المؤسسات التركية المعنية تجري التحقيق حول حادثة الانفجار بشكل سريع ودقيق وفعال.

ودعا ألطون وسائل الإعلام للتحلي بروح المسؤولية وعدم الاكتراث لما يشاع من معلومات مغلوطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.