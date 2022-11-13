نيجيرفان بارزاني يدين الهجوم الإرهابي "الصارخ" في إسطنبول

أربيل (كوردستان 24)- أدان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الأحد الهجوم الإرهابي "الصارخ" الذي استهدف إسطنبول التركية.

وقتل ستة أشخاص وأصيب أكثر من 80 آخرين بجروح عندما هز انفجار شارع الاستقلال المزدحم وسط إسطنبول، وفق آخر حصيلة رسمية.

وكتب نيجيرفان بارزاني على حسابه في تويتر "أدين الهجوم الإرهابي الصاروخ في إسطنبول"، معبراً عن تضامنه وتعاطفه مع ذوي الضحايا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

وبعد الهجوم بقليل، توعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منفذي التفجير بالقصاص العادل، مشيراً إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى أن "امرأة لعبت دوراً" في التفجير.

وأضاف أن الهجوم "تفوح منه رائحة الإرهاب".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.