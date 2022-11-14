بمشاركة قادة كوردستان.. منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط ينعقد في دهوك

أربيل (كوردستان 24)- ينطلق يوم غد الثلاثاء 15 تشرين الثاني نوفمبر 2022، منتدى السلام والأمن الثالث، في الشرق الأوسط، في جامعة دهوك، بمشاركة قادة إقليم كوردستان.

وينعقد المؤتمر بحضور الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني.

ويستمر المنتدى على مدى ثلاثة أيام (15-17 تشرين الثاني/نوفمبر 2022)، ويشارك فيه ممثلين عن منظمات وخبراء في السياسة والاقتصاد والأمن والطاقة، من 80 دولة.

وستتم في المنتدى، مناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط في خضم المشاكل الدولية والأحداث العالمية الحالية.