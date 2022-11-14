إيران تعلن مسؤوليتها عن هجوم على مقرات أحزاب كوردية بإقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- اعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم الاثنين، شن هجوم على مقرات لأحزاب كوردية معارضة في إقليم كوردستان، ما أدى إلى مقتل شخص واصابة آخرين.

ونقلت وكالة فارس عن الحرس الثوري الإيراني تأكيده "استهداف جماعات إرهابية" بالصواريخ والطائرات المسيرة في إقليم كوردستان، بحسب رويترز.

وقال قائمقام كويسنجق لكوردستان 24، ان القصف تم بخمسة صواريخ، على مقر الحزب الكوردي الإيراني.

وقال وزير الصحة سامان برزنجي، ان القصف اسفر عن وقوع شهيد واحد وثمانية جرحى.

وفي سبتمبر الماضي، أعلن الحرس الثوري شن هجوم بالمدفعية في إقليم كوردستان أيضا.

وتتهم طهران الأحزاب الكوردية المعارضة، بالضلوع في الاضطرابات الجارية في البلاد، لا سيما في الشمال الغربي حيث يعيش معظم كورد إيران الذين يصل عددهم إلى عشرة ملايين.

وفي وقت سابق شنت طهران هجوماً صاروخياً على المقر الرئيسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني الإيراني، وكلاهما حزبان كورديان معارضان. واستهدف القصف الصاروخي كذلك مخيماً للاجئين الكورد في المنطقة ذاتها.

وتبعد كويسنجق حيث قواعد الجماعة الكوردية المعارضة بمسافة تقدر بنحو 65 كيلومترا من الحدود الغربية للجمهورية الاسلامية.

وسبق لإيران أن شنت عمليات عبر الحدود ضد الحزب الديمقراطي الايراني المعارض لاسيما تلك التي جرت عام 1996 عندما هاجم الحرس الثوري الايراني قاعدة للحزب الكوردي في كويسنجق. ووقعت بعد ذلك عمليات تفجير واغتيالات داخل الإقليم.