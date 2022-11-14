الأسايش تمنع المجلس الوطني الكوردي من عقد مؤتمره في القامشلي

أربيل (كوردستان 24)- منعت قوات الأسايش التابعة للإدارة الذاتية، اليوم الاثنين، المجلس الوطني الكوردي في سوريا من عقد مؤتمره الرابع بمدينة القامشلي، بسبب عدم حصوله على الرخصة.

وقال عضو الهيئة الرئاسية في المجلس الكوردي، محمد إسماعيل، إن قوات الأسايش منعت أعضاء المؤتمر من دخول القاعة، بحجة "عدم حصولنا على الرخصة".

وأضاف في اتصالٍ هاتفي مع كوردستان 24، "الآن نتفاوض مع الأطراف المعنية، لمحاولة عقد المؤتمر".

في غضون ذلك، أعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني- سوريا، على موقعه الرسمي أن أعضاء المجلس اجتمعوا في مقرّه الغربي بالمدينة، بعد إغلاق الأساييش صالة زانا التي كانت ستحتضن المؤتمر.

وتأسس المجلس الوطني الكوردي في الـ 26 اكتوبر تشرين الأول 2011 بمدينة أربيل، برعاية الرئيس مسعود بارزاني، عقب تأسيس المجلس الوطني السوري.

وكان المجلس بداية تأسيسه مؤلّفاً من 11 حزباً كوردياً سورياً، وبعد نحو عدة أشهر صار عددهم 15 حزباً، قبل أن يتقلّص إلى 13 حزباً عام 2018، إضافةً لتنظيماتٍ نسائية وشبابية وشخصياتٍ مستقلة.