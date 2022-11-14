أنقرة تكشف هوية منفذ تفجير إسطنبول وتشير باصابع الاتهام الى "العمال الكوردستاني"

أربيل (كوردستان 24)- كشفت السلطات الأمنية التركية اليوم الاثنين، هوية منفذ تفجير شارع الاستقلال في إسطنبول، فيما وجه أصابع الاتهام الى حزب العمال الكوردستاني.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية التركية، فإن منفذ تفجير إسطنبول هو امرأة تبلغ من العمر 23 عاما تدعى أحلام البشير، من سوريا.

وقال البيان، ان المتهمة أحلام البشير عضو في حزب العمال الكوردستاني ودخلت الأراضي التركية عن طريق عفرين.

وقع انفجار في شارع الاستقلال في إسطنبول يوم الأحد الموافق 13/11/2022، أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 81 آخرين، وفقا لآخر الإحصائيات.

وقالت القنصلية العراقية في اسطنبول في بيان، إن أربعة من المصابين في انفجار أمس في شارع الاستقلال في اسطنبول هم عراقيون.