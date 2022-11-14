سیاسة

السوداني يعزّي تركيا ويؤكد على أهمية الحرب على الإرهاب

author_image سوار أحمد
العراق السوداني تركيا تنديد تفجير اسطنبول

أربيل (كوردستان 24)- وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، التعازي للشعب التركي بتفجير إسطنبول، فيما شدد على ضرورة التعاون في الحرب على الإرهاب وملاحقة أوكاره وداعميه.

وقال السوداني في بيان، إن "جمهورية العراق، حكومة وشعباً، تقدّم تعازيها وتضامنها مع الشعب التركي الصديق، إثر الاعتداء الإرهابي الآثم الذي شهدته مدينة إسطنبول، وراح ضحيته مدنيون أبرياء"، متمنيا "الشفاء العاجل للجرحى، ولذوي الضحايا الصبر، مثلما نشاطرهم الألم والحزن".

وأضاف أن "الإرهاب في منطقتنا، يُثبت يوماً بعد آخر أنه بلا دين أو هويّة، وأنه يستهدف الحياة والاستقرار والأهالي الآمنين المطمئنين، في دليل على دناءة منطلقاته وانحراف فكره عن الفطرة الإنسانية"، مستنكراً "مثل هذه الأعمال الشنيعة".

وأكد السوداني بحسب البيان، على "أهمية التعاون والشراكة في الحرب على الإرهاب وملاحقة أوكاره وداعميه"، مشدداً على "ضرورة التكاتف إزاء هذه الآفة عدوّة الشعوب".

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