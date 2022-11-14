سیاسة

الولايات المتحدة تدين القصف الإيراني على إقليم كوردستان

author_image سوار أحمد
کوردستان الولايات المتحدة كويسنجق ايران تنديد

أربيل (كوردستان 24)- أدانت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الاثنين، الهجمات الإيرانية التي استهدفت مناطق في اقليم كوردستان، مؤكدة دعمها لقادة بغداد والاقليم.

ونشرت السفيرة الأمريكية في العراق  آلينا رومانوسكي، على حسابها في موقع تويتر، "تُدين الولايات المتحدة بشدة الهجوم بالصواريخ والمسيرات الإيرانية على اقليم كوردستان العراق اليوم"، داعية إيران إلى "التوقف عن مهاجمة جارتها العراق والشعب العراقي".

وأكدت أن بلادها "تقف مع القادة في بغداد والاقليم وتدين هذه الانتهاكات للسيادة العراقية".

وادانت بعثة الأمم المتحدة في العراق، يونامي، في وقت سابق، القصف  الإيراني الذي استهدف مقرات لأحزاب كوردية، في مناطق بإقليم كوردستان، فيما دعت الجانبين العراقي والايراني الى حوار حول "الشواغل الأمنية".

وأسفر الهجوم الصاروخي الذي تبنّاه الحرس الثوري، عن استشهاد اثنين من البيشمركه التابعة للحزب الديمقراطي الكوردستاني الإيراني، بحسب بيانٍ للحزب، وإصابة 8 آخرين نُقِلوا إلى مستشفيات الإقليم.

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