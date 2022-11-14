سیاسة

السوداني يثمن شجاعة البيشمركة ويتحدث عن "دعم كبير" للقوات المسلحة

ضباط البيشمركة ومنتسبيها أشادوا بالإجراءات والقرارات التي اتخذها السوداني
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السوداني خلال لقائه مجموعة من ضباط البيشمركة - صورة: المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء
السوداني خلال لقائه مجموعة من ضباط البيشمركة - صورة: المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء
العراق السوداني البيشمركة داعش

أربيل (كوردستان 24)- أشاد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الاثنين بشجاعة قوات البيشمركة في الحرب على تنظيم داعش.

جاء ذلك خلال لقائه مجموعة من ضباط وقادة قوات البيشمركة برئاسة رئيس أركان القوّات الفريق الركن عيسى عُزير، وفق بيان أصدره مكتبه الإعلامي.

وذكر البيان أن ضباط البيشمركة ومنتسبيها أشادوا بالإجراءات والقرارات التي اتخذها السوداني بما يصب في تحقيق الأمن والاستقرار.

وأعرب السوداني عن تثمينه لشجاعة قوات البيشمركة والتضحيات التي قدّمتها خلال الحرب ضدّ داعش، وقال "مصير العراق واحد، والتحديات كبيرة، ومواجهتها تتطلب الوقوف في صف واحد، والتنسيق العالي مع القرارات والتوجيهات التي تصدرها الحكومة الاتحادية".

وأكد أن "المنهاج الوزاري للحكومة تضمن تقديم الدعم الكبير للأجهزة الأمنية وقواتنا المسلحة بجميع صنوفها، لأداء مهامها في بسط الأمن والاستقرار والدفاع عن وحدة التراب الوطني".

وتعد البيشمركة، وفق الدستور العراقي، جزءاً من المنظومة الدفاعية للعراق إلّا أنها كثيراً ما كانت تشكو إهمالاً وتهميشاً من جانب الحكومة الاتحادية.

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