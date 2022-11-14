مظلوم عبدي ينفي صلة قواته بتفجير إسطنبول ويعزّي أهالي المفقودين والشعب التركي

أربيل (كوردستان 24)- نفى قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي اليوم الاثنين صلة قواته بتفجير إسطنبول، معرباً عن تعازيه لأهالي المفقودين والشعب التركي.

وقتل ستة أشخاص وأصيب أكثر من 80 آخرين بجروح عندما هز انفجار شارع الاستقلال المزدحم وسط إسطنبول، وفق آخر حصيلة رسمية.

وكتب مظلوم عبدي في حسابه على تويتر "نؤكد أن قواتنا ليست لها أية علاقة بتفجير إسطنبول، ونرفض المزاعم التي تتهم قواتنا بذلك".

وأضاف قائد قوات سوريا الديمقراطية "نعبّر عن خالص تعازينا لأهالي المفقودين والشعب التركي، ونرجو للجرحى الشفاء العاجل".

وكشفت السلطات التركية الاثنين، تفاصيل التفجير الذي وقع في شارع الاستقلال وسط إسطنبول، وأعلنت اعتقال المتهمة بتنفيذ الانفجار وتُدعى أحلام البشير "سورية الجنسية"، إضافة إلى القبض على 46 متهماً آخرين.

وأفادت مديرية أمن إسطنبول، أن "المتهمة بتنفيذ التفجير عضو استخبارات في حزب العمال الكوردستاني"، مضيفةً أنها "دخلت تركيا من مدينة عفرين بطريقة غير شرعية قبل أسبوع".

من جهته، نفى حزب العمال الكوردستاني ضلوعه في الهجوم، قائلاً إنه "لا يستهدف المدنيين"، وذلك في بيان نشرته وسائل إعلام قريبة من الحزب، وفقاً لرويترز.