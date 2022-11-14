الخارجية العراقية تدين القصف الإيراني على كوردستان وتلّوح بـ"إجراءات عالية المستوى"

أربيل (كوردستان 24)- أدانت وزارة الخارجية العراقية اليوم الاثنين القصف الإيراني الذي استهدف مواقع عديدة في إقليم كوردستان وأوقع عدداً من الضحايا.

وقالت الخارجية في بيان إنها تدين "بعباراتٍ شديدةٍ ومُكَرَّرة، ما أقدَمَ عليه الجانب الإيرانيّ صباح اليوم، من قصفٍ مدفعيٍّ وبالطائرات المُسيَّرة، على عددٍ من مناطق إقليمِ كُردستانِ العراق، والتي أوقعت العديد من المواطنينَ الآمنين بين شهيدٍ وجريح".

وأضافت أن "هذا النَهج الأُحاديّ، العدائيّ، لن يكونَ عاملاً للدفعِ بحلولٍ تُفضي للاستقرار، وسبَقَت مواقفنا لتؤشِّر خطر هذا التجاوز السافر على سيادة العراق وأمن مواطنيه، وما يعكسه من تهديدٍ مُستَمِر سيتسبب بإرباكِ المنطقة ويرفع مستوى التوتر فيها".

وأشارت الخارجية إلى أنها ستتخذ "إجراءات دبلوماسيَّة عالية المستوى في هذا الجانب، غير متوانية عن حفظ وصون سيادة العراق، وبما يُعَزِّز أمن شعبه".