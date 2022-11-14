سیاسة

رئيس كازاخستان يبدي استعداد بلاده للتعاون مع العراق ويؤكد وصول البلاد إلى آفاق عظيمة

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العراق العراق

أربيل (كوردستان 24)- أبدى رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف اليوم الاثنين استعداد بلاده لتطوير التعاون مع العراق على أساس الصداقة والثقة المتبادلة، مؤكداً في الوقت نفسه أن العراق سيستمر في الازدهار والوصول إلى آفاق عظيمة.

وذكرت رئاسة الجمهورية العراقية في بيان تلقت كوردستان 24 نسخةً منه، أن الرئيس عبد اللطيف رشيد تلقى رسالة تهنئة من رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف بمناسبة انتخابه رئيساً للعراق.

وجاء في بيان الرسالة "فخامة رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف رشيد، أهنئكم وبصدق بالنيابة عن شعب كازاخستان وبالأصالة عن نفسي على انتخابكم رئيساً لجمهورية العراق".

وأضاف قاسم جومارت توكاييف "إنني على ثقة من أنه وخلال فترة تاريخية لبلدكم، وتحت قيادتكم، سيستمر العراق في الازدهار والوصول إلى آفاق عظيمة".

وعبّر عن استعداد بلاده "لبذل جهود مشتركة لتطوير التعاون بين كازاخستان والعراق على أساس الصداقة والثقة المتبادلة لصالح شعبينا".

وتابع "اغتنم هذه الفرصة يا فخامة الرئيس لأتمنى لكم التوفيق في عملكم المسؤول، والنجاح الكبير في مساعيكم الطيبة، والسعادة الوفيرة والبركات لشعب العراق".

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