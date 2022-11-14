سیاسة

رئيس أركان الجيش العراقي يؤكد أن الجيش والبيشمركة يقاتلان من أجل هدفٍ مشترك 

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العراق العراق

أربيل (كوردستان 24)- ‌أكد رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول عبد الأمير رشيد يار الله، اليوم الاثنين، أن قوات البيشمركة والجيش هدفهما واحد وهو أمن البلاد.

وذكرت وزارة الدفاع العراقية في بيان تلقت كوردستان 24 نسخةً منه، أن رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله التقى برئيس أركان وزارة البيشمركة الفريق الركن عزيز عيسى والوفد المرافق له".

وأضاف البيان أنه شارك في الاجتماع "أمين السر الأقدم لرئاسة أركان الجيش وقادة الأسلحة البرية والجوية والبحرية وطيران الجيش والدفاع الجوي".

وأشار يار الله إلى أن "قوات الجيش والبيشمركة هدفهما واحد وهو أمن البلاد"، مؤكداً أن ذلك يتحقق "من خلال التعاون والتنسيق في المناطق المشتركة".

وأكد البيان أن "الفريق الركن عيسى عزيز قدم شكره لرئيس أركان الجيش على دعمه بكل الإمكانات لقوات البيشمركة في كافة الأصعدة".

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