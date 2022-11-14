أمن

مكافحة الإرهاب تعلن تفاصيل القصف الإيراني على إقليم كوردستان

"تم استخدام 10 صواريخ وطائرات مسيرة ملغومة في القصف"
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القصف أدّى إلى استشهاد شخصين
القصف أدّى إلى استشهاد شخصين
کوردستان كوردستان الحرس الثوري

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان اليوم الاثنين عن تفاصيل القصف الذي شنته إيران بالصواريخ والطائرات المسيرة على مواقع عدة داخل الإقليم.

وقالت مديرية مكافحة الإرهاب في بيان على صفحتها في الفيسبوك، إنه "في الساعة 8:50 من صباح اليوم الاثنين، قصف الحرس الثوري الإيراني بصواريخ وطائرات مسيرة ملغومة مواقع تابعة لأحزاب كوردية إيرانية".

وأكد البيان أن "القصف استهدف مواقع تابعة للحزب الديمقراطي الكوردستاني الإيراني في قضاء كويسنجق التابع لمحافظة أربيل، وحزب الكادحين الكوردستاني الإيراني في منطقة بانه سري القريبة من قرية زركويز التابعة لمحافظة السليمانية".

وأشار إلى أنه "تم استخدام 10 صواريخ وطائرات مسيرة ملغومة في القصف"، مضيفاً أن "خمسة منها استهدفت مقراً تابعاً للحزب الديمقراطي الكوردستاني الإيراني وتسببت باستشهاد شخصين وإصابة ثمانية آخرين".

وتابع البيان أن "خمس طائرات مسيرة ملغومة استهدفت مقراً تابعاً لحزب كومله الكوردستاني الإيراني"، مؤكداً أن أربع منها فقط انفجرت بدون أن يؤدي ذلك إلى وقوع أي إصابات.

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