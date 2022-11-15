نحو مليونين ونصف المليون سائح زاروا أربيل هذا العام

أربيل (كوردستان 24)- قالت المديرية العامة للسياحة في أربيل، يوم الأثنين 14 تشرين الثاني 2022، ان مليونين وخمسمائة ألف سائح، زاروا محافظة أربيل خلال هذا العام.

وذكرت المديرية في بيان، انه خلال الأشهر العشرة الأخيرة من العام الجاري، زار محافظة أربيل 2,468,138 سائحا.

ووفقا لإحصاءات المديرية، كان هناك 445 ألفا وخمسة وثمانون سائحا أجنبيا، ضمن هذه الاحصائيات.

وتوقعت المديرية في بيانها، أن يستمر عدد السياح في الارتفاع حتى نهاية العام الحالي.

وتضاعف عدد السياح الوافدين إلى إقليم كوردستان ثلاث مراتٍ مقارنةً بالسنوات السابقة، فبالإضافة إلى المناخ الملائم وتوافر الأماكن السياحية، فإن اهتمام الحكومة بقطاع السياحة أدى إلى جذب المزيد من السياح لزيارة الإقليم.

ويعد اقليم كوردستان واحة من الهدوء والاستقرار الا ان قطاع السياحة تضرر بشكل كبير في المناطق الحدودية بسبب المعارك الدائرة في المناطق الحدودية في الإقليم.