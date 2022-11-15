الرئيس الإندونيسي يفتتح أعمال قمة العشرين

أربيل (كوردستان 24)- افتتح الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، الثلاثاء، أعمال قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية، مُشدّداً على إنهاء الصراع في أوكرانيا وتجنب اندلاع حربٍ عالمية أخرى.

ومجموعة العشرين التي أُسِّست عام 1999، هي منتدى عالمي يجمع 19 دولة إضافةً للاتحاد الأوروبي المتمثّل بالمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، تهدف لمناقشة السياسات المتعلقة بتعزيز الاستقرار المالي الدولي.

ومن المتوقع أن يضغط قادة غربيون خلال هذه القمة باتجاه إدانة الحرب الروسية على أوكرانيا، لكن من غير المرجّح التوصل لاتفاقٍ حول ذلك، بسبب وجود روسيا ضمن المجموعة.

ويترأس الوفد الروسي، وزير الخارجية سيرغي لافروف، ممثلاً عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي قالت وسائل إعلام عربية إنه سيتغيب عن الحضور، وإمكانية مشاركته بشكلٍ افتراضي.

وتُمثّل اقتصادات دول مجموعة العشرين التي حلّت مكان مجموعة الثمان عام 2009، نحو 90% من إجمالي الناتج العالمي و80% من التجارة العالمية.

تأتي هذه القمة، بينما تؤرّق الأزمة الاقتصادية معظم دول المجموعة، فأميركا وأوروبا تعانيان من معدلات تضخم غير مسبوقة، بسبب أزمة الطاقة والتداعيات السلبية لفيروس كورونا.

وما زاد من تعقيد المشهد الاقتصادي العالمي، الحرب المعلنة على أوكرانيا التي أفسدت اجتماعات وزراء المالية والخارجية لمجموعة العشرين، والتي انعقدت في يوليوتموز الماضي.

ولدى معظم الدول مخاوف من أن تنتهي هذه القمة، دون بيانٍ ختامي أو صورة جماعية كما حدث في ختام اجتماعات وزراء خارجية دول المجموعة، مع احتمال تعثر التوصل إلى اتفاقيات حول القضايا الرئيسة المطروحة على أجندة الاجتماعات.