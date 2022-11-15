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مؤسس أمازون جيف بيزوس يتعهد بالتبرع بمعظم ثروته

author_image سوار أحمد
العالم جيف بيزوس التبرع الثروة

أربيل (كوردستان 24)- تعهد مؤسس أمازون جيف بيزوس، بالتبرع بمعظم ثروته البالغة 124 مليار دولار، خلال حياته.

وقال جيف بيزوس، لشبكة سي إن إن الإخبارية، إنه ينوي التبرع بثروته لمواجهة التغير المناخي والحد من عدم المساواة.

وتعرض بيزوس في السابق لانتقادات لعدم وعده بتكريس ثروته للأعمال خيرية.

وتعهد المستثمر وارن بافيت، ومؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس، وزوجة بيزوس السابقة ماكنزي سكوت، بالتخلي عن ثروتهم.

وكشف بيزوس عن خططه بعد أن تبرّع بـ 100 مليون دولار لنجمة الموسيقى وفاعلة الخير، دولي بارتون، لاستخدامها في أعمال خيرية.

وقال بيزوس عندما سألته سي إن إن إذا ما كان ينوي التبرع بمعظم ثروته خلال حياته، "أجل، سأفعل"، لكنه رفض الإدلاء بتفاصيل عن مكان إنفاق المال أو التبرع به، لكنه قال "الجزء الصعب هو معرفة كيفية القيام بذلك بطريقة مضمونة".

وأكد أنه وشريكته لورين سانشيز يقومون "ببناء القدرة على التبرع بهذه الأموال".

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