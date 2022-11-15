‏الأردن والسعودية تدينان الهجوم الصاروخي الإيراني على كوردستان‏

أربيل (كوردستان 24)- أدانت وزارة الخارجية الأردنية، والمملكة العربية السعودية بشدة، الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران، على أراضي إقليم كوردستان، وتدعوان إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أرواح المواطنين وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان "نقف جنبا إلى جنب مع العراق لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنه واستقراره ونقدم تعازينا للضحايا".

من جهة أخرى، نشرت وزارة الخارجية السعودية بيانا عن الهجوم الصاروخي الإيراني على إقليم كوردستان وقالت فيه "ندين بشدة هذه الأعمال العدائية التي تنتهك سيادة العراق وأمنه واستقراره".

وأضاف البيان "تعرب وزارة الخارجية السعودية عن تعازيها للحكومة العراقية والشعب العراقي وتأمل الشفاء العاجل للجرحى".

جاء ذلك، تعليقاً على القصف الإيراني الذي استهدف أمس الاثنين، عدة مقرات تابعة لأحزابٍ كوردية إيرانية معارضة في أربيل، وتبنّاه الحرس الثوري.

وأسفر الهجوم الذي نُفِّذ بصواريخ وطائراتٍ مسيّرة، عن استشهاد اثنين من البيشمركه التابعة للحزب الديمقراطي الكوردستاني الإيراني، بحسب بيانٍ للحزب.