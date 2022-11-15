في أول زيارة له منذ توليه منصبه.. الرئيس العراقي يصل أربيل

أربيل (كوردستان 24)- وصل الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، اليوم الثلاثاء، إلى عاصمة إقليم كوردستان، أربيل، وذلك في أول زيارة له منذ توليه منصبه.

وكان في استقبال الرئيس العراقي في مطار أربيل الدولي، رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني.

ومن المقرر أن يجتمع عبد اللطيف رشيد مع الرئيس مسعود بارزاني، ورئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، وكذلك رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني لبحث الأوضاع الداخلية لكوردستان والعراق، وكذلك الأوضاع الإقليمية والدولية.

ومن المقرر أن يشترك الرؤساء الثلاثة يوم الخميس المقبل، في منتدى السلم والأمن في الشرق الأوسط بنسخته الثالثة الذي سينعقد بالجامعة الأمريكية في دهوك.