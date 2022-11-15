الأنواء تتوقع هطول أمطار وانخفاضا جديدا بدرجات الحرارة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وانخفاضاً جديداً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، أن "طقس البلاد ليوم غد الأربعاء سيكون غائماً مصحوباً بتساقط أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة وحدوث عواصف رعدية ، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات عن اليوم السابق في عموم البلاد".

وأضاف البيان أن "طقس يوم الخميس في المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون غائماً جزئياً واحياناً يكون غائماً مع تساقط أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة وغزيرة في الاقسام الشرقية منها مع حدوث عواصف رعدية ويتحسن الطقس تدريجياً ابتداءً من الاقسام الغربية ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً واحياناً يكون غائماً مع تساقط أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة وغزيرة في الاقسام الشرقية منها مع حدوث عواصف رعدية ويتحسن الطقس خلال الليل ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وأوضح، أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً مع بعض الغيوم كما يتشكل الضباب في الصباح ويزول تدريجياً خلال النهار في المنطقة الوسطى، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق ، بينما سيكون الطقس في المنطقتين الشمالية والجنوبية غائماً جزئياً الى غائم كما يتشكل الضباب في الصباح ويزول تدريجياً خلال النهار ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق".

وتابع، أن "طقس البلاد ليوم السبت المقبل في المنطقة الوسطى سيكون صحواً مع بعض الغيوم كما يتشكل الضباب في الصباح ويزول تدريجياً خلال النهار، بينما سيكون الطقس في المنطقتين الشمالية والجنوبية غائماً جزئياً الى غائم كما يتشكل الضباب في الصباح ويزول تدريجياً خلال النهار، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".