شركة أمازون تستعد لتسريح 10 آلاف موظف هذا الأسبوع

أربيل (كوردستان 24)- ذكرت وكالة رويترز ان شركة البيع بالتجزئة عبر الإنترنت أمازون دوت كوم، تخطط تسريح نحو عشرة آلاف عامل في وظائف إدارية وتكنولوجية هذا الأسبوع، في أكبر خفض من نوعه تقدم عليه الشركة حتى الآن.

ويأتي الخفض نتيجة بيئة الاقتصاد الكلي التي تواجهها أمازون وشركات أمريكية.

وسيمثل تقليص الوظائف، الذي أوردت صحيفة نيويورك تايمز نبأ بشأنه في وقت سابق، نحو 3 بالمئة من موظفي أمازون. وقال المصدر لرويترز إن العدد الدقيق قد يختلف مع مراجعة أمازون لأولوياتها داخل أقسام الشركة.

وتعتزم شركة البيع بالتجزئة عبر الإنترنت خفض وظائف في وحدتها للأجهزة، والتي تصنع المساعد الصوتي أليكسا وكاميرات الأمن المنزلية، بالإضافة إلى قسم البيع بالتجزئة والموارد البشرية.

ولا يزال الإطار الزمني الذي ستبلغ خلاله أمازون موظفيها بالتسريح غير واضح.

وعزا المصدر هذا الخفض إلى بيئة الاقتصاد الكلي التي تواجهها أمازون وشركات أخرى، والتي تشهد حالة من عدم اليقين.