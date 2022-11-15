العراق يسجّل أكثر من 1600 حالة زواج ثاني خلال 3 أشهر والبصرة تتصدّر القائمة

أربيل (كوردستان 24)- سجّل العراق أكثر من 1600 حالة زواج من امرأةٍ ثانية خلال ثلاثة أشهر، بسبب إما إصابة الزوجة الأولى بمرضٍ مزمن وعدم قدرتها على الإنجاب أو رغبة الزوج بالتعدد في الزواج.

وقالت الصحيفة الرسمية لمجلس القضاء الأعلى في العراق، إن الجداول البيانية للإحصائية الخاصـة بمعاملات الزواج الثاني "أظهرت أن حجة الإذن بالزواج الثانـي بلغت (1602) حجة".

وأوضحت أن "نصيب محكمة استئناف البصرة منها (229) حجة، تلتهـا محكمـة استئناف نينوى بـ (220) حجة، بينما جاءت محكمة استئناف صلاح الدين في المرتبة الثالثة بـ (201) حجة".

وأشارت الصحيفة في عددها الـ (81) لشهر نوفمبر تشرين الثاني، إلى أن الأسباب المؤدية إلى ارتفاع أعداد حجج الإذن بالزواج الثاني تعود إما إلى "عدم قدرة الـزوجـة الأولى على الإنجاب (العقـم) أو إصابـتها بمرض مزمن أدى إلى تقصيرها بواجباتها الزوجية أو رغبة الزوج بالتعدد في الزواج".

يأتي ذلك، في وقتٍ يعزف معظم الشباب العراقي من هم دون الثلاثين من العمر، عن الزواج، بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية، وغياب رؤية واضحة عن ماهية مستقبلهم في البلاد.