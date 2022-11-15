الهدف مليون شجرة سنويا.. إقليم كوردستان يُطلق حملة للتشجير

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزير الزراعة والموارد المائية في إقليم كوردستان بيكرد طالباني اليوم الثلاثاء، إطلاق حملة للتشجير وزيادة المساحات الخضراء في مناطق ومدن الإقليم كافة.

وقالت بيكرد طالباني في مؤتمر صحفي عقدته في اربيل، "نحن في إقليم كوردستان نواجه التغيرات المناخية التي تجتاح المنطقة والعالم، وبسبب الشعور بالمسؤولية، و بهدف زيادة نسبة المساحات الخضراء أطلقنا هذه الحملة".

وأضافت وزير الزراعة، أن وزارة الزراعة قررت هذا العام، منح المزارعين والدوائر والمؤسسات الرسمية شتلات الأشجار بلا مقابل مادي، بهدف إنجاح خطة زيادة عدد الأشجار والمساحات الخضراء في الإقليم.

وقالت طالباني "إننا إذا تمكنا من زراعة نحو مليون شتلة سنويا في إقليم كوردستان فإننا وخلال السنوات المقبلة سنخلق تأثيرا كبيرا في الحد من عوامل التغيرات المناخية والطقس".