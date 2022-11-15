نيجيرفان بارزاني ورشيد يبحثان علاقات أربيل- بغداد

أربيل (كوردستان 24)- بحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، والرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء 15 تشرين الثاني 2022 في مدينة أربيل، الأوضاع في عموم العراق، والعلاقات بين أربيل وبغداد.

وخلال اللقاء بحث الجانبان الأوضاع العامة في العراق ومنها ما يتعلق بالعلاقة بين المركز والإقليم، حيث تم التأكيد على أهمية الحوار البنّاء من أجل حسم المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان وفق الدستور وبالشكل الذي يضمن حقوق جميع المواطنين ويؤمّن احتياجاتهم ومطالبهم.

وأعرب نيجيرفان برزاني عن ثقته برئيس الجمهورية للعب دور مهم في حسم المسائل العالقة، مؤكدا رغبة الإقليم بتعزيز الحوار والوصول الى حلول تستند الى الدستور وتضمن المصالح المشتركة.

وحضر الاجتماع عدد من كبار المسؤولين في الإقليم.