روسيا تحظر 100 كندي من دخول أراضيها بينهم ممثلٌ كوميدي

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت روسيا، أمس الاثنين، حظر دخول 100 كندي أراضيها، من بينهم الممثل الكوميدي، جيم كاري، وعدد من الصحفيين.

جاء ذلك، ردّاً على عقوباتٍ مماثلة فرضتها كندا في أكتوبر تشرين الأول الفائت، على صحفيين ووسائل إعلام روسية وعلى جهاتٍ فاعلة، "متواطئة في عملية التضليل الإعلامي بشأن الحرب في أوكرانيا".

وكشفت وزارة الخارجية الروسية في بيان، أنّ "هذا القرار اتُخذ ردًّا على فرض نظام رئيس الوزراء جاستن ترودو عقوبات على قادة روسيا وسياسييها ونوابها وصحفييها وشخصياتها الثقافية".

ومن بين المحظورين من دخول روسيا، الكوميدي جيم كاري والصحفيان بول ووركمان من قناة "سي تي في" ومارغرت إيفانز من "سي بي سي"، ورئيسة مركز أمن الاتصالات كارولين كزافييه وآخرين.

وفرضت كندا عقوبات على أكثر من 1400 شخص وكيان موجودين في روسيا أو بيلاروسيا أو أوكرانيا أو يتحدرون من إحدى هذه الدول، منذ بدء الحرب على أوكرانيا أواخر فبراير شباط الماضي.

وأشار بيان الخارجية الروسية إلى أنّ موسكو تتهم هؤلاء بــ "التورط المباشر في إيجاد سياسة عدوانية معادية لروسيا".

ويتّهم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، روسيا بــ "محاولة تحويل البرد إلى سلاح" من خلال شنِّ حملة من الضربات ضد البنية التحتية الرئيسية قبل الشتاء المقبل.

وقال صباح اليوم الثلاثاء، في كلمةٍ عبر الفيديو أمام قادة قمة مجموعة العشرين المنعقدة في بالي الإندونيسية "حان الوقت لإنهاء الحرب المدمرة، وذلك سيُنقِذ آلاف الأرواح".