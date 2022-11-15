الرئيس بارزاني ورشيد يبحثان الأوضاع السياسية في العراق

أربيل (كوردستان 24)- بحث الرئيس مسعود بارزاني والرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، اليوم الثلاثاء 15 تشرين الثاني 2022، مستجدات الأوضاع السياسية في العراق.

وخلال الاجتماع ناقش الجانبان الأوضاع في العراق، وتطورات العملية السياسية، وخطوات الحكومة العراقية الجديدة وأكد الجانبان دعمهما للحكومة العراقية وتنفيذ البرنامج الحكومي.

‎ كما سلط اللقاء الضوء على علاقات العراق الخارجية والمجتمع الدولي والتأكيد على دور ومكانة العراق في المراكز الإقليمية والدولية. وضرورة حل المشاكل على أساس الحوار بعيدا عن لغة التهديد.