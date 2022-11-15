بعد القصف الإيراني على أربيل.. الاتحاد الأوروبي يعلن تضامنه مع إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، تضامنه مع حكومة إقليم كوردستان وكامل الشعب العراقي والحكومة العراقية.

جاء ذلك، تعليقاً على القصف الإيراني الذي استهدف أمس الاثنين، عدة مقرات تابعة لأحزابٍ كوردية إيرانية معارضة في أربيل، وتبنّاه الحرس الثوري.

وأسفر الهجوم الذي نُفِّذ بواسطة صواريخ ومسيّرات، عن استشهاد اثنين من البيشمركه التابعة للحزب الديمقراطي الكوردستاني الإيراني، بحسب بيانٍ للحزب.

في وقتٍ أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان إصابة 8 أشخاصٍ آخرين.

ودعا الاتحاد الأوروبي في بيانٍ له، الثلاثاء، إلى "وقف الهجمات على الأراضي العراقية"، مؤكّداً أن تلك الهجمات "تنتهك سيادة العراق وسلامته الإقليمية، ويجب أن تتوقف".

وفي الوقت الذي ندد البيان بأشد العبارات تجدد القصف الإيراني على إقليم كوردستان، أعرب الاتحاد عن تضامنه "بشكل كامل مع الشعب العراقي والحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان".

وتستمر إيران بانتهاك السيادة العراقية عبر قصفٍ جوي ومدفعي متواصل على مقرات أحزابٍ كوردية معارضة تتهمها طهران بتورطها في الاحتجاجات التي لاتزال مشتعلة في معظم أرجاء البلاد منذ الـ 16 سبتمبر أيلول الماضي.

وسبق أن قصفت إيران، خلال شهري أيلول وتشرين الأول الماضيين، مقرات حزب "كوملة" الإيراني المعارض، والحزب الديمقراطي الكوردستاني الإيراني في أربيل والسليمانية، تسبب بوقوع قتلى وجرحى.