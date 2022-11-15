رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل رئيس جمهورية العراق

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 15 تشرين الثاني (نوفمبر) 2022، رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف رشيد.

وجرى في اللقاء، التباحث بشأن آخر المستجدات والتطورات في العراق والمنطقة، إلى جانب مناقشة أهمية حل المشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بصورة جذرية، وعلى أساس الدستور، وضمن أُطر المنهاج الوزاري للحكومة الاتحادية الجديدة.

كذلك شهد اللقاء التأكيد على أن الزيارة التي سيجريها وفد حكومة إقليم كوردستان إلى بغداد تهدف إلى استئناف الحوار والمفاوضات إزاء حل المشاكل.

وفي جزء آخر من الاجتماع، بحث الجانبان أهمية حماية أمن العراق واستقراره وحفظ سيادته.