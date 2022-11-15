بايدن يؤكد لأردوغان دعم إدارته بيع مقاتلات إف-16 إلى تركيا

أربيل (كوردستان 24)- أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، أن إدارته ستواصل تقديم الدعم لعملية بيع تركيا طائرات مقاتلة من طراز "إف-16"، حسبما أفادت وكالة الأناضول.

وجاء ذلك في كلمة خلال لقائه مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان على هامش قمة مجموعة الدول العشرين الصناعية المنعقدة في جزيرة بالي الإندونيسية.

وذكر بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال التركية، أن "أردوغان وبايدن تناولا خلال اللقاء العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين خاصة في مجالي التجارة والأمن".

وأضاف البيان أن "بايدن قدم التعازي لأردوغان في ضحايا الهجوم الإرهابي" الذي وقع في شارع الاستقلال بمدينة إسطنبول الأحد الفائت.

وأشار إلى أن بايدن "قدم شكره لنظيره التركي على جهوده في استئناف العمل باتفاقية شحن الحبوب عبر البحر الأسود وحل الخلافات الروسية الأوكرانية المتعلقة بالاتفاقية".

وشدد بايدن "أن تركيا لاعب مهم في عملية انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)".

وفي وقتٍ سابق، الثلاثاء، افتتح الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، أعمال قمة مجموعة العشرين التي تستمر يومي الثلاثاء والأربعاء.

ومجموعة العشرين، هو منتدى تأسس سنة 1999 لمواجهة الأزمات المالية، ويمثل ثلثي حجم التجارة في العالم.

وتضم المجموعة: الصين والهند وإندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية والسعودية من قارة آسيا، وجنوب إفريقيا من إفريقيا، والأرجنتين والبرازيل من أمريكا الجنوبية، والولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك من أمريكا الشمالية.

كما تضم بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا والاتحاد الأوروبي من أوروبا، إضافة إلى روسيا وتركيا، وأستراليا.