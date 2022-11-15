الأعرجي والسفيرة الأمريكية يتباحثان التعاون في مكافحة الإرهاب وإنهاء ملف مخيم الهول 

أربيل (كوردستان 24)- بحث مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي والسفيرة الأمريكية في العراق ألينا رومانوسكي، اليوم الثلاثاء، التعاون والشراكة في مكافحة الإرهاب، فضلاً عن إنهاء ملف مخيم الهول السوري وضرورة تفكيكه.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي وتلقت كوردستان 24 نسخةً منه، أن "قاسم الأعرجي استقبل في مكتبه اليوم الثلاثاء السفيرة الأمريكية في بغداد ألينا رومانوسكي".

وأضاف البيان أن الجانبين "بحثا آخر المستجدات السياسية والأمنية في العراق والمنطقة، واستمرار التعاون والشراكة في مجال مكافحة الإرهاب".

وأشار إلى أنهما ناقشا كذلك "ضرورة تفكيك مخيم الهول وإنهاء ملفه"، مؤكداً أنه "يمنع نشوء جيل جديد من داعش الإرهابي".

وشدد الأعرجي خلال اللقاء "على أهمية أن يكون المجتمع الدولي متماسكاً ضد الإرهاب"، مشيراً إلى أن "حادث التفجير في إسطنبول هو عمل إرهابي، ولا بد من الوقوف بوجه الإرهاب وملاحقته أينما كان، حتى القضاء عليه".

من جابنها أكدت السفيرة الأمريكية، أنه "ما زال أمام المجتمع الدولي شوط كبير لهزيمة داعش"، مجددةً التأكيد "على استمرار دعم الولايات المتحدة للحكومة العراقية، والمساعدة في بناء قدرات الأجهزة الأمنية العراقية على المدى البعيد".

وأشارت إلى أن "بلادها تركز على البرامج الاقتصادية والصحية والثقافية ودعم جهود مكافحة الفساد، وتعزيز الجانب الأمني".