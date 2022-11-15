السوداني يكشف عن خطوة جديدة للمحادثات المرتقبة بين أربيل وبغداد

أربيل (كوردستان 24)- ‌قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الثلاثاء إنه شكّل وفداً للتفاوض مع وفد حكومة إقليم كوردستان بهدف حل الملفات العالقة بين الجانبين.

وقال السوداني لمراسل كوردستان 24 خلال مؤتمر صحفي عقده بعد اجتماع مجلس الوزراء، إن الحكومة الاتحادية تعمل حل ملف النفط والغاز خلال مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر.

وأضاف أن بغداد "شكلت كذلك وفداً للتفاوض مع وفد حكومة إقليم كوردستان لحل كافة القضايا والملفات العالقة بين الجانبين".

وأشار إلى أن "الطرفين لديهما رغبة مشتركة لحل الملفات والقضايا العالقة كافة"، معرباً عن أمله بأن تؤدي المحادثات المزمع إطلاقها قريباً إلى "نتائج إيجابية".

وفي وقت سابق، قال مصدر مطلع لكوردستان 24، إن وفداً من حكومة إقليم كوردستان سيزور بغداد لإجراء محادثات ثنائية مع الحكومة الاتحادية بهدف إيجاد حلول للملفات العالقة بين أربيل وبغداد.

وأشار المصدر إلى أن المحادثات ستركز على حصة كوردستان من الموازنة الاتحادية لعام 2023، فضلاً عن قانون النفط والغاز الاتحادي.