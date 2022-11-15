أمن

قتيلان بسقوط "صواريخ روسية" في بولندا.. ووارسو تدعو لاجتماع عاجل

دعت الحكومة البولندية إلى "اجتماع عاجل" للجنة الحكومية لشؤون الأمن القومي والدفاع
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العالم بولندا روسيا قصف صواريخ

أربيل (كوردستان 24)- قال مسؤول كبير في المخابرات الأمريكية مساء اليوم الثلاثاء إن "صواريخ روسية" عبرت الحدود إلى بولندا.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن المسؤول قوله إن الصواريخ أدت إلى مقتل شخصين، في وقت قال فيه البنتاغون إنه "يتحقق" من التقارير.

وقال رجال إطفاء في بولندا إن شخصين لقيا حتفهما في انفجار في قرية برزيودو بشرق البلاد بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.

ودعت الحكومة البولندية إلى "اجتماع عاجل" للجنة الحكومية لشؤون الأمن القومي والدفاع.

وسبق أن أمطرت روسيا مدناً في أنحاء أوكرانيا بالصواريخ اليوم فيما وصفته كييف بأنها أعنف موجة ضربات صاروخية في الحرب المستمرة منذ ما يقرب من تسعة أشهر.

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