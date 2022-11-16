ترامب يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يوم الثلاثاء، بأنه سيخوض السباق للبيت الأبيض للمرة الثالثة في عام 2024.

وفي إطار سعيه إلى مواجهة جديدة ضد الرئيس الديمقراطي جو بايدن، أصدر ترامب إعلانه في منزله في مارالاغو في فلوريدا بعد أسبوع من انتخابات التجديد النصفي التي فشل فيها الجمهوريون في الفوز بعدد المقاعد التي كانوا يأملونها في الكونجرس.

وتعهد ترامب بمنع إعادة انتخاب الرئيس الحالي جو بايدن في عام 2024، وقال لمؤيديه "سأضمن عدم حصول بايدن على أربعة أعوام أخرى"، مضيفا "بلادنا لا يمكنها تحمل ذلك".

في خطاب استمر لأكثر بقليل من ساعة واحدة، تحدث ترامب إلى مئات من أنصاره في قاعة مزينة بعدة ثريات عليها عشرات الأعلام الأمريكية.

وقال ترامب أمام حشد من أفراد أسرته والمتبرعين "من أجل جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى، أعلن الليلة ترشيحي لمنصب رئيس الولايات المتحدة".

وفي وقت سابق يوم الثلاثاء، قدم مساعدو ترامب أوراقا إلى لجنة الانتخابات الاتحادية الأمريكية لتشكيل لجنة تسمى "دونالد جيه، ترامب رئيسا لأمريكا 2024".

وابتعد ترامب عن توجيه الاهانات مثلما كان يفعل خلال ظهوره في المناسبات العامة الأخرى، واختار بدلا من ذلك انتقاد رئاسة بايدن ومراجعة ما قال إنها إنجازات سياسية خلال فترته في المنصب.

وقال "قبل عامين كنا أمة عظيمة وقريبا سنكون أمة عظيمة مرة أخرى".

وتوقع الرئيس السابق أن تعارض الجماعات اليسارية وواشنطن ووسائل الإعلام حملته. وقال "لكننا لن نخاف وسنثابر وسنسير إلى الأمام".