واشنطن: ما زال أمام المجتمع الدولي شوط كبير لهزيمة داعش

أربيل (كوردستان 24)- قالت السفيرة الأمريكية في العراق ألينا رومانوسكي يوم الثلاثاء، على انه ما زال أمام المجتمع الدولي شوط كبير لهزيمة تنظيم داعش.

وجاء ذلك خلال لقاء ألينا رومانوسكي مع مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي وتلقت كوردستان 24 نسخةً منه، أن "قاسم الأعرجي استقبل في مكتبه اليوم الثلاثاء السفيرة الأمريكية في بغداد ألينا رومانوسكي".

وأكدت السفيرة الأمريكية، أنه "ما زال أمام المجتمع الدولي شوط كبير لهزيمة داعش"، مجددةً التأكيد "على استمرار دعم الولايات المتحدة للحكومة العراقية، والمساعدة في بناء قدرات الأجهزة الأمنية العراقية على المدى البعيد".

وأشارت إلى أن "بلادها تركز على البرامج الاقتصادية والصحية والثقافية ودعم جهود مكافحة الفساد، وتعزيز الجانب الأمني".

وأضاف البيان أن الجانبين "بحثا آخر المستجدات السياسية والأمنية في العراق والمنطقة، واستمرار التعاون والشراكة في مجال مكافحة الإرهاب".

وأشار إلى أنهما ناقشا كذلك "ضرورة تفكيك مخيم الهول وإنهاء ملفه"، مؤكداً أنه "يمنع نشوء جيل جديد من داعش الإرهابي".