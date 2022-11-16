سیاسة

محكمة عراقية تقضي بالسجن 15 عاما لمتهم بإطلاق الصواريخ في بغداد

author_image سوار أحمد
العراق محكمة جنايات الكرخ السجن 15 عاما اطلاق صواريخ

 أربيل (كوردستان 24)- قضت محكمة جنايات الكرخ، اليوم الأربعاء 16 تشرين الثاني 2022، بالسجن 15 عاما، بحق متهم بإطلاق الصواريخ على منطقة المنصور في بغداد.

وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان أن "المجرم الارهابي اقدم على اطلاق صواريخ على منطقة المنصور العام الماضي".

وأوضح المركز الاعلامي في بيانه، أن "المجرم الارهابي اقدم على اطلاق صواريخ على منطقة المنصور العام الماضي".

واشار إلى أن الحكم بحقه يأتي استناداً لأحكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية / 7 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 واستدلالاً باحكام المادة 132 / 1 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969".

ولم يوضح البيان الجهة أو التنظيم الذي يعمل لصالحه الإرهابي المحكوم عليه بالسجن.

وغالباً ما توجه الاتهامات للفصائل المسلحة "الميليشيات" باستهداف مناطق في بغداد والبعثات الدبلوماسية بالصواريخ والمقذوفات والطائرات المسيرة.

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