أردوغان: تكلفة عزل روسيا عن العالم ستكون "غير محدودة"

أربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء، إن تكلفة عزل روسيا عن العالم ستكون غير محدودة.

جاء ذلك خلال رده على سؤال لأحد الصحفيين على هامش قمة زعماء مجموعة العشرين في إندونيسيا، حول رأيه في تكلفة عزل روسيا عن العالم.

وأجاب أردوغان: "التكلفة ستكون غير محدودة".

من جهة أخرى شدد الرئيس التركي، على أن بلاده ستواصل بكل حزم تنفيذ استراتيجيتها في القضاء على خطر الإرهاب من جذوره.

وقال أردوغان إن تركيا تنتظر من جميع أصدقائها وحلفائها أن يدعموا بصدق نضال أنقرة المشروع في مكافحة الإرهاب.

وعن تفجير شارع الاستقلال بإسطنبول، قال أردوغان: ان "الجهات التي تدعم حزب العمال الكوردستاني بحجة محاربة داعش هي أيضا شريكة في كل قطرة دم أريقت".

ونفى حزب العمال الكوردستاني وقوات سوريا الديمقراطية أي صلة لهما بالتفجير الذي وقع في مدينة إسطنبول، وأسفر عن وقوع قتلى وجرحى.