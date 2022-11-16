سیاسة

العثور على جثتي قاصرتين مصريتين في مخيم الهول

author_image سوار أحمد
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سوریا مخيم الهول مقتل فتاتين

 أربيل (كوردستان 24)- قالت وكالة أسوشيتد برس، مساء الثلاثاء 15 من تشرين الثاني، انه تم العثور على جثتي فتاتين مصريتين مقطوعتي الرأس بمخيم الهول شمال شرقي سوريا، بعد أيام من اختفائهما.

وهذه هي الحادثة الأولى منذ انتهاء الحملة الأمنية على المخيم في أيلول الماضي.

ونقلت الوكالة عن مسؤول في المخيم، لم يكشف عن هويته، ان الفتاتين تبلغان من العمر 11 و 13 عاما.

واتهم المسؤول في قوات سوريا الديمقراطية، تنظيم داعش، بالمسؤولية عن الحادثة.

ويخضع المخيم لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب الأمم المتحدة، يعيش نحو 60 الف شخص في مخيم الهول، معظمهم من النساء والأطفال، بما في ذلك رعايا أجانب، يعيشون في ظروف مزرية.

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