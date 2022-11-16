الأنواء الجوية تحدد أكثر المناطق تعرضا للزلازل في العراق

أربيل (كوردستان 24)- حددت الهيئة العامة للأنواء الجوية أحد تشكيلات وزارة النقل أكثر مناطق العراق تعرضاً للزلازل فيما ذكرت أسباب ارتفعها في بعض مناطق البلاد.

وقال مدير إعلام الهيئة عامر الجابري، لوكالة الأنباء العراقية (واع) ، أن"العراق حالياً ضمن الشريط الحدودي الزلزالي مع إيران وتركيا و يتأثر بالتأثيرات الزلزالية التي تحدث ضمن تلك المناطق ".

وأضاف أن "أكثر الأمكان المعرضة للزلازل في العراق هي المناطق المثلثة مثل جم جمال وخانقين وكلار"، مبيناً أنه كلما ابتعدنا عن المركز وتجهنا غرباً تقل فرص حدوث الهزات الأرضية وتتمركز تلك الهزات ضمن الشريط الحدودي شرقي البلاد مع إيران مثل محافظة ديالى ".

وبخصوص ارتفاع نسبة الهزات الأرضية أوضح الجابري، أن" البلاد تعتبر بين تلك المناطق منطقة منخفضة وحركة قشرة الأرض تساعد على تلك الأمور، فضلاً عن بعض الأسباب البشرية مثل الحفارات الاوتوماتيك والهايدرلوك التي تساعد على حركة القشرة الارضية ".