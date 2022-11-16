اقتصاد

وزارة البلديات تخصص أكثر من 171 مليون دينار لتنفيذ مشاريع خدمية باربيل وكلار

author_image سوار أحمد
کوردستان وزارة البلديات مشاريع خدمية تزفيت شوارع

 أربيل (كوردستان 24)- وافقت وزارة البلديات والسياحة في حكومة إقليم كوردستان، على تخصيص مبلغ 100 مليون و793 الف دينار لتبليط شارع 20 متر بحي نازناز في أربيل، إلى جانب إنفاق أكثر من 71 مليون دينار على إنشاء شارع في قضاء كلار. 

وذكر بيان صادر عن دائرة الإعلام والمعلومات، ان 15 بالمئة من المبلغ الإجمالي سيتم تأمينه إيرادات مديرية البلدية الثانية لرئاسة بلدية اربيل حيث تمت الموافقة على إنفاقه وفقاً لخطة السنة المالية 2022 ووفقاً للإرشادات المالية الخاصة بالإيرادات.

كما وافقت الوزارة على تخصيص 71 مليوناً و550 الف دينار لإنشاء شارع في حي آزادي في بلدية كلار.

ومن المتوقع أن يسهل المشروع حركة المرور وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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