سیاسة

وزير الخارجية البريطاني يؤكد للسوداني التزام بلاده بدعم العراق في مكافحة الإرهاب

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العراق

أربيل (كوردستان 24)- أكد وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، اليوم الأربعاء، التزام حكومة بلاده بمواصلة الدعم للحكومة العراقية في المجالات الاقتصادية والأمنية ومكافحة الإرهاب.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان تلقت كوردستان 24 نسخةً منه، أن محمد شياع السوداني تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي.

وأضاف البيان أن "الاتصال شهد البحث في ترسيخ العلاقات الثنائية بين البلدين، والتأكيد على التعاون البنّاء، في ضوء الشراكة المستمرة بين العراق والمملكة المتحدة، وبما يعزز مصالح شعبي البلدين الصديقين".

وأكد أنه جرى خلال الاتصال كذلك "الإشارة إلى دور العراق الريادي في المنطقة، وجهوده في محاربة الإرهاب".

من جهته شدد وزير الخارجية البريطاني، التزام حكومة بلاده بمواصلة الدعم للحكومة العراقية "في المجالات الاقتصادية والأمنية ومكافحة الإرهاب"، وكذلك "في مجالات الطاقة المتجددة والاستثمار ومكافحة آثار التغيّرات المناخية".

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