أمن

متحدث سابق باسم التحالف الدولي: داعش لا يزال تهديداً في العراق وسوريا

قوات البيشمركة والقوات العراقية وقوات سوريا الديمقراطية ألحقت الهزيمة بتنظيم داعش
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المتحدث السابق باسم التحالف الدولي مايلز كاغينز
المتحدث السابق باسم التحالف الدولي مايلز كاغينز
کوردستان العراق سوريا قوات سوريا الديمقراطية داعش مايلز كاغينز

أربيل (كوردستان 24)- قال المتحدث السابق باسم التحالف الدولي مايلز كاغينز اليوم الأربعاء إن تنظيم داعش لا يزال يمثل تهديداً في العراق وسوريا.

وأدلى كاغينز، الذي انتهت مهمته عام 2020، بهذه التصريحات خلال مقابلة مع كوردستان 24 على هامش منتدى السلام والأمن المنعقد في محافظة دهوك.

وأضاف كاغينز أن التهديدات التي يمثلها مسلحو داعش "لا تزال مستمرة" بسبب وجود أفراد ما زالوا يؤمنون بالإيديولوجية التي يؤمن بها متطرفو التنظيم.

وأشار إلى أن قوات البيشمركة والقوات العراقية وقوات سوريا الديمقراطية ألحقت الهزيمة بتنظيم داعش وجعلته "لا يملك القدرة" على شن هجمات كبيرة في المدن.

ومضى يقول "عمليات داعش تقتصر الآن على هجمات صغيرة فحسب".

ومُني تنظيم داعش بهزيمة مذلة على يد البيشمركة والقوات العراقية وقوات سوريا الديمقراطية، وأُعلن رسمياً هزيمته في العراق عام 2017، وفي سوريا عام 2019.

وعلى الرغم من هزيمته العسكرية، لا يزال التنظيم يشن هجمات محدودة متبّعاً فيها أساليب حرب العصابات، ولا سيّما في المناطق المتنازع عليها.

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