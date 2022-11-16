خليل زاد: الوضع الراهن بأفغانستان "جيد" لأمريكا.. و"صعب" على الأفغان

أربيل (كوردستان 24)- قال المبعوث الأمريكي السابق للمصالحة الأفغانية زلماي خليل زاد اليوم الأربعاء إن الوضع الراهن في أفغانستان "جيد" بالنسبة للولايات المتحدة، لكنه "صعب" على الشعب الأفغاني الذي يواجه أزمة اقتصادية خانقة منذ نحو عام.

وأدلى زلماي خليل زاد بهذه التصريحات خلال مقابلة مع كوردستان 24 على هامش منتدى السلام والأمن المنعقد في محافظة دهوك بإقليم كوردستان.

وأضاف خليل زاد أن الوضع الذي تعيشه أفغانستان في الوقت الراهن "جيد" للولايات المتحدة، لأن البلاد أصبحت خارج دائرة الحرب بعد 20 عاماً من التدخل الأمريكي.

وأضاف أن السكان المحليين يعانون من "الحرمان الاقتصادي" والعزلة الدولية التي تشهدها بلادهم، إلى جانب افتقادهم إلى الخدمات الأساسية.

وحث المبعوث الأمريكي السابق حكومة طالبان على بذل المزيد من الجهود لإشراك الفرقاء الأفغان الآخرين بهدف نيل "الشرعية" لسلطاتهم.

وأدى خليل زاد دوراً في جهود السلام بين حركة طالبان والحكومة الأفغانية السابقة التي انهارت بلمح البصر منذ منتصف آب أغسطس 2021 بعد انسحاب التحالف الدولي ولا سيّما القوات الأمريكية.

وأضاف خليل زاد، الذي سبق أن عمل سفيراً لأمريكا في العراق، بالقول "سأفعل ما بوسعي للمساعدة".