مجموعة العشرين تعلن بيانها الختامي وتتبنى موقفاً "حازماً" من حرب أوكرانيا

أربيل (كوردستان 24)- أدانت غالبية دول مجموعة العشرين المجتمعة في إندونيسيا "بحزم الحرب في أوكرانيا" حسب ما تضمنه البيان الختامي الصادر عن القمة الأربعاء.

وقالت مجموعة العشرين في بيانها الختامي إن هذا النزاع "يقوض الاقتصاد العالمي"، كما اتفق أكبر عشرين اقتصاداً عالمياً بينهم روسيا في البيان المشترك، على أن "استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها غير مسموح به".

وجاء في البيان أن "معظم الأعضاء أدانوا بحزم الحرب في أوكرانيا"، لكن كانت هناك آراء أخرى في إشارة إلى روسيا العضو في مجموعة العشرين، "عارضت الصياغة".

ولم يتضح موقف الصين والهند اللتين امتنعتا على التصويت في آذار مارس الماضي على قرار في الأمم المتحدة يدين "الحرب الروسية على أوكرانيا".

وأكد ثلاثة دبلوماسيين على الأقل أن البيان الختامي تمت الموافقة عليه بالإجماع، حيث طالب البيان بانسحاب كامل وغير مشروط للقوات الروسية من أوكرانيا، حسبما ذكرته وكالة رويترز.

واتفق القادة كذلك على مواصلة الجهود "للحد من ارتفاع درجات الحرارة في العالم عند 1.5 درجة مئوية"، وأقروا "بالحاجة لتسريع الجهود للتخلص من استخدام الفحم تدريجياً".