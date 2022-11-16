سیاسة

رئيس أركان البيشمركة يكشف فحوى زيارته إلى بغداد ومسار تشكيل اللواءين المشتركين

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رئيس أركان وزارة البيشمركة الفريق عيسى عُزير
رئيس أركان وزارة البيشمركة الفريق عيسى عُزير
کوردستان البيشمركة الجيش العراقي عيسى عُزير

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس أركان وزارة البيشمركة الفريق عيسى عُزير، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لديه النية في حل جميع الملفات العالقة بين أربيل وبغداد، مشيراً إلى أن مشروع تشكيل اللواءين المشتركين اُدرج ضمن موازنة عام 2023.

وبشأن نتائج زيارة وفد وزارة البيشمركة إلى بغداد مؤخراً ولقائه عدداً من المسؤولين الاتحاديين، قال عزير في مقابلة مع كوردستان 24، إن السوداني "جدي في حل الملفات العالقة بين أربيل وبغداد".

وأشار إلى أن السوداني قطع عهداً "بحل كافة الملفات والقضايا في إطار الدستور العراقي".

ولفت إلى أن "تشكيل اللواءين المشتركين من قوات البيشمركة والجيش العراقي اُدرج ضمن مشروع موازنة عام 2023، مشيراً إلى أنهم "بانتظار تصديقها من قبل مجلس النواب".

وشدد على أنه "لم يتم تحديد المكان الذي سيتمركز فيه اللواءان"، مؤكداً أن تشكيلهما يهدف إلى سد "الثغرات الأمنية القائمة بين قوات البيشمركة والجيش العراقي" في المناطق التي ينشط فيها داعش.

وأوضح أن "الحكومة السابقة لم يكن من صلاحياتها تخصيص موازنة لتشكيل اللواءين"، مشيراً إلى أنها "كانت حكومة تصريف أعمال".

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