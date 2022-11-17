سیاسة

الرئيس العراقي يؤشر ثلاثة ملفات ويؤكد ضرورة حلها

author_image سوار أحمد
کوردستان عبد اللطيف رشيد النفط والغاز اقليم كوردستان بغداد

أربيل (كوردستان 24)- أشار الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد اليوم الخميس، الى ثلاث قضايا، مؤكدا في الوقت نفسه على أهمية أن يتم التوصل الى حلول بشأنها.

وجاءت تصريحات رشيد، خلال كلمته في اليوم الثالث لمنتدى "منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط" الذي تحتضنه الجامعة الأمريكية في كوردستان – دهوك.

واكد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد في كلمته، الى ضرورة حل كافة القضايا العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، خصوصا التوصل الى اتفاق بخصوص النفط والغاز.

كما أشار عبد اللطيف رشيد الى أهمية التوصل لحلول بخصوص مشكلة النازحين، وتأمين الأرضية الملائمة لإعادتهم الى مناطقهم بشكل آمن وطوعي، وتوفير الخدمات لهم.

من جهة أخرى شدد الرئيس العراقي على ضرورة حماية البيئة والحفاظ عليها، خصوصا مع حالة الجفاف التي تعاني منها البلاد، مؤكدا في الوقت نفسه على أهمية أن يحصل العراق على حصته العادلة من المياه من قبل الدول الجارة.

والمنتدى الذي دام لمدة ثلاثة أيام، شارك فيه الرئيس العراقي ورئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي ورئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني وعدد من قادة إقليم كوردستان والعراق بالإضافة خبراء أكاديميين.

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