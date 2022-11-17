السوداني يُجري زيارة مفاجئة لمطار بغداد للوقوف على اسباب الحرائق

أربيل (كوردستان 24)- أجرى رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، زيارة مفاجئة إلى مطار بغداد الدولي، للإطلاع على أسباب الحرائق التي اندلعت في المطار.

وقالت وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أجرى زيارة مفاجئة إلى مطار بغداد الدولي للوقوف على أسباب الحرائق في صالات المسافرين".

واندلع حريقان خلال هذا الأسبوع في مطار بغداد.

واخمدت مديرية الدفاع المدني فجر اليوم، حريقاً التهم صالة نينوى بمطار بغداد الدولي المكونة من طابقين، فيما أكدت سلطة الطيران المدني عدم تأثر جدول الرحلات في مطار بغداد الدولي إثر الحريق.

وطلب الدفاع المدني التحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لرفع العينات وتحديد أسباب اندلاع الحريق داخل صالة المطار بادي الأمر.