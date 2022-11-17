هيئة الأنواء تعلن توقعاتها لحالة الطقس خلال الأيام المقبلة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية اليوم الخميس، حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت ارتفاعاً في درجات الحرارة بدءاً من الغد.

وذكر بيان للهيئة، أن "طقس البلاد ليوم غد الجمعة سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية ، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى ، وتكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية ، بينما سترتفع بضع درجات عن اليوم السابق في المنطقة الجنوبية".

وأضاف البيان أن "طقس يوم السبت سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الوسطى، فيما سيكون الطقس في المنطقتين الشمالية والجنوبية غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وبين، أن "طقس يوم الأحد سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والجنوبية، وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".

وأوضح أن "طقس البلاد ليوم الاثنين المقبل سيكون صحواً يتحول تدريجياً الى غائم جزئي ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".