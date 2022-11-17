ريبر أحمد يدعو السوداني الى أمر ويحدّد أسباب نجاحه كرئيس للحكومة

أربيل (كوردستان 24)- دعا وزير داخلية إقليم كوردستان، ريبر أحمد، رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، الى الالتزام بالاتفاق بين الطرفين، فيما يحدد أسباب نجاحه كرئيس للحكومة العراقية.

وجاءت تصريحات ريبر أحمد، خلال مشاركته في جلسة حوارية حول مستقبل العراق، في اليوم الثالث لمنتدى "منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط" الذي تحتضنه الجامعة الأمريكية في كوردستان – دهوك.

ودعا ريبر أحمد، السوداني الى أن يدير العراق كعراقي فقط، وأن يلتزم بالاتفاق الذي تم التوصل اليه بين كافة الأطراف السياسية.

واكد وزير داخلية كوردستان، على ضرورة أن يتم تأمين الخدمات الأساسية للعراقيين خلال فترة ستة اشهر أو خلال عام كحد أقصى، مشيرا الى ان الشعب العراقي حُرم من هذه الخدمات الأساسية لزمن طويل.

وفيما يتعلق بإدارة الموارد البشرية والطبيعية في العراق، قال ريبر أحمد، إن الشيء الوحيد الذي لا وجود له في العراق هو الإدارة الناجحة، وإلا فإن كل شيء آخر موجود في العراق.

من جهة أخرى اكد وزير داخلية كوردستان على ضرورة أن تقوم هذه الحكومة بتمرير قوانين وصياغة عدد من مشاريع القوانين التي اتفقت عليها الأطراف السياسية، بما في ذلك قانون الانتخابات، وكذلك مراجعة قرار المحكمة الاتحادية وسن قانون النفط والغاز، الذي يعد من المشاكل الرئيسية ليس فقط بين الإقليم وبغداد، ويعد مشكلة في عموم العراق حيث ان البلاد لا تملك قانونا للنفط والغاز والقانون الحالي يعود إلى حقبة النظام السابق.

واكد ريبر أحمد على وجوب اهمية السوداني كونه لا ليست لديه أي كراهية لإقليم كوردستان ولأي طرف عراقي، لافتا الى أن الإقليم ينتظر من حكومة السوداني أن تفي بوعودها.