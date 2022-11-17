السفيرة الأمريكية لدى بغداد تؤكد استمرار بلادها في دعم إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قالت السفيرة الأمريكية في العراق، إيلينا رومانوسكي، اليوم الخميس، ان الولايات المتحدة ستواصل دعم حكومة إقليم كوردستان كشريك حقيقي، مشيرة الى ان حكومة بلادها ملتزمة بالبقاء في إقليم كوردستان.

وقالت إيلينا رومانوسكي، أثناء مشاركتها في حلقة نقاش في ثالث ايام "منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط" في دهوك: "سنبقى هنا وسنستمر بلعب دور إيجابي، حتى تتمكن الأطراف من التقارب".

وأعربت السفيرة الأمريكية عن استعداد بلادها لتشجيع كافة الأطراف، على الحد من الخلافات، مؤكدة في الوقت نفسه على أهمية زيادة فرص التنمية وضرورة حل المشاكل العراقيين.

وفيما يتعلق بالعلاقات الأمريكية بين إقليم كوردستان والعراق، قال إن تعزيز العلاقة بين أربيل وبغداد يصب في مصلحة الجميع، فيما أكدت على احترام السيادة العراقية.

وفيما يتعلق بتدخل إيران في الشؤون العراقية واعتداءاتها على إقليم كوردستان، قالت السفيرة الأمريكية لدى العراق، إن إيران تتدخل في شؤون العراق منذ فترة طويلة وتنتهك سيادة العراق، لكن ايران جار فعال وله علاقات سياسية واقتصادية وأمنية مع العراق.

وفيما يتعلق بعلاقات العراق مع دول الجوار، رأت رومانوسكي أنه من واجب الحكومة العراقية الجديدة التركيز على إعادة تنظيم العلاقات على المستوى الإقليمي، حيث يعتقد أن ذلك سيكون له تأثير جيد على تحقيق السلام والأمن في الشرق الأوسط.

وأضافت أن "من اهم الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل الحكومة العراقية الحالية، حل المشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة العراقية، فضلا عن حل مشاكل الأحزاب السياسية في كوردستان، مع أهمية حل قضية النفط والموازنة واستخدام الموارد الاقتصادية لصالح الجميع".