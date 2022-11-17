سیاسة

على خلفية حادثتي الحريق.. السوداني يعفي مسؤولين رفيعين في مطار بغداد الدولي

author_image سوار أحمد
کوردستان السوداني مطار بغداد اعفاء

 أربيل (كوردستان 24)- قرر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، إعفاء كل من مدير عام سلطة الطيران المدني، ومدير مطار بغداد الدولي، ومدير أمن المطار، من مهامهم، على خلفية حادثتي الحريق اللتين شهدهما المطار خلال اليومين الماضيين.

 وجاء ذلك بعد زيارة أجراها رئيس الوزراء الاتحادي الى مطار بغداد الدولي.

وعقد السوداني اجتماعا في المطار، اجتماعا ضم كلًا من وزير الداخلية، ورئيس جهاز الأمن الوطني، ونائب رئيس جهاز المخابرات، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، ومدير عام الدفاع المدني، ومدير عام التحقيقات الجنائية في وزارة الدخلية، فضلاً عن سكرتير القائد العام للقوات المسلحة.

وبعد استماعه لإيجاز من المسؤولين المعنيين حول الحادثتين، شدد السوداني على متابعة التحقيق، للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء تكرارهما في ظرف يومين فقط.

ووجه رئيس مجلس الوزراء جهاز الأمن الوطني ومديرية الدفاع المدني في وزارة الداخلية بإجراء فحص فوري، وشامل لمنظومة السلامة واحتياطات الطوارئ في المطار، ومراجعة جميع الإجراءات الأمنية المطبقة في كل مرافقه وصالاته ومبانيه.

كما وجه السوداني، اللجنة القانونية في مكتب رئيس مجلس الوزراء، بمتابعة إجراءات العقد الخاص بمنظومة الإطفاء الذاتي المتوقفة منذ العام 2013، وتحديد المقصرين في عدم تشغيلها كل هذه المدة.

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